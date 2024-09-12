Остров Мауи вытеснил Париж с первой строчки в рейтинге самых романтичных мест для путешествий

Париж потерял статус главного направления для романтического отдыха

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Париж больше не считается главной столицей романтики. Опрос, проведённый аналитиками Talker Research среди более чем 2000 жителей США, показал удивительные результаты: первое место в списке лучших романтических направлений занял остров Мауи, который вытеснил с пьедестала французскую столицу.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Хотя Париж долгие годы ассоциировался с любовью и романтикой, он оказался лишь на второй позиции, уступив место живописным пляжам Гавайев. Это изменение удивило многих, так как город любви всегда был на первом месте в подобных рейтингах.

Интересно, что 62% опрошенных отметили, что во время путешествий они ощущают себя более романтичными и чувствительными. Почти 70% респондентов выразили уверенность в том, что совместные поездки укрепляют отношения и являются важным этапом для любой пары. Такие путешествия позволяют лучше узнать друг друга.

Уточнения

Пари́ж — столица и крупнейший город Франции.



Ма́уи (гав. Maui) — второй по величине остров Гавайского архипелага и 17 по величине остров США. Площадь острова составляет около 1883,5 км².

