Мужчина из Тольятти лишился более 300 тысяч рублей при покупке поддельных путёвок в Сочи на мошенническом сайте

Мужчина из Тольятти лишился 300 тысяч рублей при покупке путёвки в Сочи

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мужчина из Тольятти хотел сделать своей семье приятный сюрприз — поездку в Сочи на "бархатный сезон". Он начал искать горящие путёвки в интернете, стремясь сэкономить и выбрать лучшее предложение. Вскоре его внимание привлекло объявление на одном из сайтов, которое предлагало последние доступные билеты в нужный город. Слишком увлечённый выгодным предложением, он решил не тратить время на проверку информации и тут же оформил заказ.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

После нажатия кнопки "Оформить", мужчина был перенаправлен на другой сайт, где ему предложили ввести данные банковской карты для покупки билетов. Он сделал это без лишних раздумий, заполнив все необходимые строки. Однако после завершения процедуры сайт внезапно заблокировался, а мужчина больше не смог на него зайти.

Через некоторое время мужчина обнаружил, что с его счёта списали более 300 000 рублей — деньги, которые он откладывал на долгожданный отдых с семьёй. Поняв, что стал жертвой мошенников, он сразу же обратился в полицию, где по факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщает "Волга Ньюс".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

