Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Метриум": в готовых новостройках Москвы наблюдается дефицит квартир и апартаментов
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок
АвтоВАЗ готовит к выпуску новую модель — Lada Iskra Cross
В России найдены четыре крупных янтарных самородка
Рецепт очень вкусного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой
Кейн отметился дублем в сотом матче за Англию
Экстрасенс Юлий Котов назвал пятницу, 13-е обычным днём — таким же, как остальные
Гинеколог Соколова: вредные привычки повышают риск преждевременных родов
Стас Барецкий рассказал об особенности гроба Александра Маслякова

Мужчина из Тольятти лишился более 300 тысяч рублей при покупке поддельных путёвок в Сочи на мошенническом сайте

Мужчина из Тольятти лишился 300 тысяч рублей при покупке путёвки в Сочи
1:13
Туризм

Мужчина из Тольятти хотел сделать своей семье приятный сюрприз — поездку в Сочи на "бархатный сезон". Он начал искать горящие путёвки в интернете, стремясь сэкономить и выбрать лучшее предложение. Вскоре его внимание привлекло объявление на одном из сайтов, которое предлагало последние доступные билеты в нужный город. Слишком увлечённый выгодным предложением, он решил не тратить время на проверку информации и тут же оформил заказ.

Мужчина из Тольятти лишился 300 тысяч рублей при покупке путёвки в Сочи
Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

После нажатия кнопки "Оформить", мужчина был перенаправлен на другой сайт, где ему предложили ввести данные банковской карты для покупки билетов. Он сделал это без лишних раздумий, заполнив все необходимые строки. Однако после завершения процедуры сайт внезапно заблокировался, а мужчина больше не смог на него зайти.

Через некоторое время мужчина обнаружил, что с его счёта списали более 300 000 рублей — деньги, которые он откладывал на долгожданный отдых с семьёй. Поняв, что стал жертвой мошенников, он сразу же обратился в полицию, где по факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщает "Волга Ньюс".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Какие растения нельзя обрезать осенью
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Су-57. Российский могучий властелин современного неба Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Последние материалы
АвтоВАЗ готовит к выпуску новую модель — Lada Iskra Cross
Мужчина из Тольятти лишился 300 тысяч рублей при покупке путёвки в Сочи
В России найдены четыре крупных янтарных самородка
Рецепт очень вкусного салата с курицей, кабачком, авокадо и брынзой
Кейн отметился дублем в сотом матче за Англию
Экстрасенс Юлий Котов назвал пятницу, 13-е обычным днём — таким же, как остальные
Гинеколог Соколова: вредные привычки повышают риск преждевременных родов
Стас Барецкий рассказал об особенности гроба Александра Маслякова
Быстрый рецепт яблочно-брусничного варенья в микроволновке
Глубокоочищающая маска для лица с желатином и лимоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.