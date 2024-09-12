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Пассажир рейса с Кубы в Москву пытался открыть аварийную дверь в полёте, экипажу пришлось связать его до конца 12-часового перелёта

Российский турист пытался открыть аварийную дверь на рейсе с Кубы в Москву
1:19
Туризм

Российский турист, летевший с Кубы в Москву, стал причиной паники на борту, пытаясь открыть аварийную дверь самолёта в воздухе. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, громко кричал, проклинал окружающих и требовал, чтобы его освободили. Его поведение вызвало страх у других пассажиров.

Российский турист пытался открыть аварийную дверь на рейсе с Кубы в Москву
Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Согласно информации Cuba Headlines со ссылкой на очевидцев, пассажир неожиданно рванул к двери и стал пытаться её открыть, действуя крайне агрессивно. Экипаж авиалайнера среагировал оперативно, но попытки успокоить мужчину не увенчались успехом. В результате его пришлось связать ремнями и пластиковыми наручниками, чтобы обезопасить всех на борту до конца 12-часового перелёта. Несмотря на усилия стюардесс и команды, мужчина продолжал выкрикивать оскорбления и даже бился головой о стену самолёта.

"Это был кошмар. Он несколько часов проклинал всех и требовал свободы", — поделился своими впечатлениями один из членов экипажа.

Когда самолёт приземлился в аэропорту Шереметьево, мужчину сразу передали в руки полиции. На данный момент неизвестно, что стало причиной его агрессивного поведения и в каком состоянии он находился.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Международный аэропорт Шереме́тьево имени А. С. Пушкина (ИАТА: SVO, ИКАО: UUEE) — российский международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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