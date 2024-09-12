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Непрофессиональные астронавты впервые в истории вышли в открытый космос

Туристы впервые в истории вышли в открытый космос
0:52
Туризм

Непрофессиональные астронавты впервые в истории вышли в открытый космос. Ими стали миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на компанию.

Туристы впервые в истории вышли в открытый космос
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Выход начался в 13:12 по московскому времени. Корабль Crew Dragon, на котором путешествуют туристы, находился на высоте более 700 километров над Землёй. Уточняется, что их выход продлится около 2-х часов.

Напомним, что компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon во вторник. На борту находились 4 туриста — Джаред Айзекман, Сара Джиллис, Скотт Потит и Анна Менон. По плану полёт продлится 5 суток.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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