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Российские туристы выбирают внутренние курорты из-за высоких цен в Турции

Российские туристы бегут из Турции: цены на отдых сопоставимы с Европой
2:09
Туризм

Турция сталкивается с серьёзным снижением интереса у российских туристов. Основной причиной является не только подорожание услуг, но и стремительный рост цен, вызванный гиперинфляцией.

Российские туристы бегут из Турции: цены на отдых сопоставимы с Европой
Фото: panoramio.com by geoka.ru, CC BY 3.0

Эксперт в сфере туризма Саваш Даш объясняет, что гиперинфляция в стране приводит к повышению расходов в туристическом секторе, который вынужден покрывать свои затраты в лирах. Это вынуждает отельеров и рестораны повышать цены не только в местной валюте, но и в долларах, делая отдых для россиян и европейцев слишком дорогим.

Цены на гостиницы и рестораны удвоились за последний год, что делает отдых в Турции неподъёмным даже для европейцев. Российские туристы всё чаще выбирают внутренние курорты, а турки сами предпочитают отдыхать в соседних странах или остаются дома. Ситуацию усугубляет искусственный курс лиры, который занижен благодаря правительственной политике. Это ещё больше влияет на цены, приводя к тому, что отдых в Турции становится сравним по стоимости с Италией и Испанией, что вынуждает россиян искать более доступные направления для отдыха.

Несмотря на это, некоторые турецкие отели предлагают россиянам значительные скидки на отдых по системе "всё включено", чтобы компенсировать падение спроса. Скидки достигают 70%, а это предложение привлекло внимание на фоне снижения заполняемости отелей. Однако система "всё включено" находится под угрозой отмены, что вызывает опасения как у туристов, так и у турецких отельеров. Если это произойдёт, Турция рискует потерять миллионы туристов.

Интересно, что официальная статистика Турции демонстрирует рост турпотока на 8.3% за 2024 год, но многие отельеры утверждают, что эти цифры не отражают реальной картины. В статистику включают всех пересекающих границу, включая тех, кто приезжает не ради отдыха, а за покупками, сообщает "КП".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). 

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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