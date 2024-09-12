Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные предлагают создать на Луне криохранилище для редких животных
Почему осенняя обрезка клубники снижает урожай
ФАС проверит обоснованность цен на хлеб и масло
Скотт Риттер: "Украина — это большая преступная мошенническая схема"
Политолог Ищенко: Шольц заговорил о мирном плане, чтобы остаться у власти
Как сохранить пышность теста при гашении соды
Почеттино возглавил сборную США по футболу
Сексолог Швацкая: редкая половая жизнь приводит к ослаблению мышц тазового дня у женщин
Тюменцы переключились с квартир на дома, заметили риелторы

"Аэрофлот" впервые запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Таиланда

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок
0:49
Туризм

"Аэрофлот" с 31 октября впервые запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд). Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

"Полёты стартуют в зимнем сезонном расписании, с 31 октября 2024 года, и будут выполняться 2 раза в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330", — сказано в сообщении.

Уточняется, что благодаря новой воздушной линии жители Санкт-Петербурга смогут отправляться в столицу Таиланда без пересадок в Москве.

Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирам "Аэрофлота" будут предлагать мороженое на рейсах в Таиланд и на Мальдивы.

Уточнения

Бангко́к — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022). 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Садоводам рассказали, какие растения лучше не обрезать на зиму
Какие растения нельзя обрезать осенью
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Су-57. Российский могучий властелин современного неба Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Последние материалы
Тюменцы переключились с квартир на дома, заметили риелторы
С Близнецами, Водолеями, Стрельцами и Овнами вряд ли получится заскучать
Экономист предостерёг о возможной угрозе стагфляции в России
Невролог Скоробогатых рассказал, как сегодня диагностируют мигрень
"Метриум": в готовых новостройках Москвы наблюдается дефицит квартир и апартаментов
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок
В Саудовской Аравии рассказали об успехах России в контроле над поставками энергоресурсов
АвтоВАЗ готовит к выпуску новую модель — Lada Iskra Cross
Мужчина из Тольятти лишился 300 тысяч рублей при покупке путёвки в Сочи
В России найдены четыре крупных янтарных самородка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.