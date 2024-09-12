"Аэрофлот" впервые запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Таиланда

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Аэрофлот" с 31 октября впервые запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд). Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

"Полёты стартуют в зимнем сезонном расписании, с 31 октября 2024 года, и будут выполняться 2 раза в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330", — сказано в сообщении.

Уточняется, что благодаря новой воздушной линии жители Санкт-Петербурга смогут отправляться в столицу Таиланда без пересадок в Москве.

Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирам "Аэрофлота" будут предлагать мороженое на рейсах в Таиланд и на Мальдивы.

Уточнения

Бангко́к — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022).

