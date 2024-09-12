"Аэрофлот" впервые запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Таиланда

"Аэрофлот" с 31 октября впервые запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бангкок (Таиланд). Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
"Полёты стартуют в зимнем сезонном расписании, с 31 октября 2024 года, и будут выполняться 2 раза в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330", — сказано в сообщении.
Уточняется, что благодаря новой воздушной линии жители Санкт-Петербурга смогут отправляться в столицу Таиланда без пересадок в Москве.
Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирам "Аэрофлота" будут предлагать мороженое на рейсах в Таиланд и на Мальдивы.
Бангко́к — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022).
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.