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Россиянам рассказали, чем глэмпинг привлекает туристов

Глэмпинг привлекает туристов красивыми пейзажами, а также другими факторами — эксперт
0:59
Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что глэмпинг становится популярнее у туристов в России. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".

Глэмпинг привлекает туристов красивыми пейзажами, а также другими факторами — эксперт
Фото: commons.wikimedia.org by Rezenkov-novookatovo, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, глэмпинг привлекает путешественников комфортным отдыхом, красивыми пейзажами, а также направленностью. Последний из факторов является самым важным.

"Глэмпинги набирают популярность в России, и не только благодаря комфортному отдыху в отдалённых уголках страны. Помимо шикарных пейзажей туристов привлекает тот факт, что глэмпинги имеют свою направленность. Где-то проходят занятия йогой или ретриты, где-то — уроки живописи. Иногда к туристам приезжает повар и учит готовить еду. Такие уникальные фишки помогают компаниям привлечь к себе интерес", — заявила Наталия Ансталь.

Ранее Pravda.Ru писала, какие места являются самыми удачными для глэмпинга.

Уточнения

Глэ́мпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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