Россиянам рассказали, чем глэмпинг привлекает туристов

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что глэмпинг становится популярнее у туристов в России. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".
По словам эксперта, глэмпинг привлекает путешественников комфортным отдыхом, красивыми пейзажами, а также направленностью. Последний из факторов является самым важным.
"Глэмпинги набирают популярность в России, и не только благодаря комфортному отдыху в отдалённых уголках страны. Помимо шикарных пейзажей туристов привлекает тот факт, что глэмпинги имеют свою направленность. Где-то проходят занятия йогой или ретриты, где-то — уроки живописи. Иногда к туристам приезжает повар и учит готовить еду. Такие уникальные фишки помогают компаниям привлечь к себе интерес", — заявила Наталия Ансталь.
Ранее Pravda.Ru писала, какие места являются самыми удачными для глэмпинга.
Глэ́мпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.