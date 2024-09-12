Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущее Intel под угрозой: упадок доходов и провалы в ИИ
Как неправильные привычки отражаются на вашем лице
Ошибки, которые могут испортить ваш ремонт: как их избежать
Как приготовить сырное печенье всего из 3 ингредиентов
Что делать, если растение переувлажнено
Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
Сыр как источник кальция: сколько и как его есть
Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
Теннисиста Савельева обвиняют в приеме запрещенных препаратов

Как туристы на Кубе становятся жертвами мошенничества: основные схемы

Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе
1:50
Туризм

Отдых на Кубе для многих россиян представляется экзотическим приключением, но реальность может оказаться не такой радужной. Одна российская туристка поделилась в своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен" о том, как местные жители зарабатывают на доверчивых путешественниках. Она рассказала о пяти популярных схемах обмана, с которыми сталкиваются туристы на Кубе.

Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Первая схема связана с обменом валюты. На Кубе существуют разные курсы доллара: банковский, официальный и чёрный. На чёрном рынке можно получить около 300 песо за доллар, в то время как официальный курс составляет лишь 120 песо. Туристка предостерегает: если вам предлагают обмен по меньшему курсу, лучше отказаться.

Вторая схема — это обман с такси. Цены для туристов завышаются в несколько раз. Путешественница рекомендует договариваться с водителями заранее или пользоваться приложениями, такими как La Nave, если у вас есть местная сим-карта.

Третья схема — это приглашения от местных "друзей" в бары, где стоимость напитков может оказаться в пять раз выше обычной. Экскурсоводы получают откаты от заведений, что делает их не столь безобидными.

Четвёртый способ обмана — это мошенничество в туристических чатах, где предлагаются экскурсии или услуги, которые так и не оказываются после получения оплаты.

Наконец, пятая схема связана с мелкими кражами. Вещи туристов могут пропадать из номеров в отелях или даже из сейфов. Иногда это касается даже личных вещей, таких как кремы или купюры. Путешественница также упоминает, что в Гаване часто крадут украшения прямо с туристов.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны в Кусрской области остановить контрудар российской армии Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Какие растения нельзя обрезать осенью
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
Сыр как источник кальция: сколько и как его есть
Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
Теннисиста Савельева обвиняют в приеме запрещенных препаратов
США отправят Украине и союзникам ракеты на $1,2 млрд
Врачи рассказали, почему осенью ослабевает иммунная система
Россия в бархатный сезон: регионы для комфортного отдыха на солнце
Каков объём сокращения поставки российской нефти в Евросоюз?
Почему нельзя рано забирать котят от матери
Учёные назвали число шагов для снижения сердечно-сосудистых рисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.