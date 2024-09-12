Как туристы на Кубе становятся жертвами мошенничества: основные схемы

Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых на Кубе для многих россиян представляется экзотическим приключением, но реальность может оказаться не такой радужной. Одна российская туристка поделилась в своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен" о том, как местные жители зарабатывают на доверчивых путешественниках. Она рассказала о пяти популярных схемах обмана, с которыми сталкиваются туристы на Кубе.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Первая схема связана с обменом валюты. На Кубе существуют разные курсы доллара: банковский, официальный и чёрный. На чёрном рынке можно получить около 300 песо за доллар, в то время как официальный курс составляет лишь 120 песо. Туристка предостерегает: если вам предлагают обмен по меньшему курсу, лучше отказаться.

Вторая схема — это обман с такси. Цены для туристов завышаются в несколько раз. Путешественница рекомендует договариваться с водителями заранее или пользоваться приложениями, такими как La Nave, если у вас есть местная сим-карта.

Третья схема — это приглашения от местных "друзей" в бары, где стоимость напитков может оказаться в пять раз выше обычной. Экскурсоводы получают откаты от заведений, что делает их не столь безобидными.

Четвёртый способ обмана — это мошенничество в туристических чатах, где предлагаются экскурсии или услуги, которые так и не оказываются после получения оплаты.

Наконец, пятая схема связана с мелкими кражами. Вещи туристов могут пропадать из номеров в отелях или даже из сейфов. Иногда это касается даже личных вещей, таких как кремы или купюры. Путешественница также упоминает, что в Гаване часто крадут украшения прямо с туристов.