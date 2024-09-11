Росстат зафиксировал снижение цен на курорты Чёрного моря и рост стоимости отдыха в ОАЭ

Черноморское побережье России в августе подешевело на 12,4%

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В августе 2024 года стоимость отдыха на Черноморском побережье России значительно снизилась на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Фото: web.archive.org by Рома-Неус, CC BY 3.0

Одновременно с этим, путевки на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах подорожали на 11,3%, что подтверждают данные, опубликованные Росстатом. Цены на другие направления также изменились: речные круизы по России стали дешевле на 7%, а путевки в дома отдыха и пансионаты упали на 2,7%. Даже санаторные услуги подешевели на 0,5%. Однако проживание в российских гостиницах и хостелах, напротив, слегка подорожало — от 0,6% до 1,7%. Кроме того, выросли цены на билеты в кинотеатры (на 1,2%) и экскурсионные туры по России (на 0,5%).

На международной арене также наблюдаются изменения в ценах: отдых в Египте подорожал на 8,2%, поездки во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд стали дороже на 5,5%, а Турция добавила в цене 4,9%. Направления в Казахстан, Узбекистан и Беларусь также подорожали, но незначительно — на 2,8% и 1,3% соответственно. Однако путешествия в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию стали доступнее — цены на них упали на 4%.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.



Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

