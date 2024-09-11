Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Судостроительный завод потребовал доплату за краболовы в миллиард рублей
Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской
Украинский футболист переплыл реку, чтобы его не мобилизовали
Восстанавливающая маска для рук своими руками: лёгкий способ вернуть коже мягкость
Сентябрьский уход за клубникой: как подготовить растения к зимовке и обеспечить богатый урожай
Сбербанк увеличивает ставку по вкладам
Как избежать ошибок при бронировании отеля: простые советы
Чай матча помогает нормализовать пищеварение — эксперт
Актуальные тренды в дизайне интерьеров

Росстат зафиксировал снижение цен на курорты Чёрного моря и рост стоимости отдыха в ОАЭ

Черноморское побережье России в августе подешевело на 12,4%
1:43
Туризм

В августе 2024 года стоимость отдыха на Черноморском побережье России значительно снизилась на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Черноморское побережье России в августе подешевело на 12,4%
Фото: web.archive.org by Рома-Неус, CC BY 3.0

Одновременно с этим, путевки на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах подорожали на 11,3%, что подтверждают данные, опубликованные Росстатом. Цены на другие направления также изменились: речные круизы по России стали дешевле на 7%, а путевки в дома отдыха и пансионаты упали на 2,7%. Даже санаторные услуги подешевели на 0,5%. Однако проживание в российских гостиницах и хостелах, напротив, слегка подорожало — от 0,6% до 1,7%. Кроме того, выросли цены на билеты в кинотеатры (на 1,2%) и экскурсионные туры по России (на 0,5%).

На международной арене также наблюдаются изменения в ценах: отдых в Египте подорожал на 8,2%, поездки во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд стали дороже на 5,5%, а Турция добавила в цене 4,9%. Направления в Казахстан, Узбекистан и Беларусь также подорожали, но незначительно — на 2,8% и 1,3% соответственно. Однако путешествия в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию стали доступнее — цены на них упали на 4%.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?

Узнайте, какие ингредиенты в косметике могут провоцировать появление пигментных пятен. Спирт, ароматизаторы, кислоты и сульфаты могут раздражать кожу и способствовать гиперпигментации.

Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Армия киевского режима больше не имеет современной техники Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской
Украинский футболист переплыл реку, чтобы его не мобилизовали
Восстанавливающая маска для рук своими руками: лёгкий способ вернуть коже мягкость
Сентябрьский уход за клубникой: как подготовить растения к зимовке и обеспечить богатый урожай
Сбербанк увеличивает ставку по вкладам
Как избежать ошибок при бронировании отеля: простые советы
Чай матча помогает нормализовать пищеварение — эксперт
Актуальные тренды в дизайне интерьеров
В России создали систему сейсмического мониторинга с низкой стоимостью
Вкусные и питательные салаты из моркови: три рецепта на любой случай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.