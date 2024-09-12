Первая вышка для фотоохоты появилась в Новгородской области

В Новгородской области установили первую вышку для фотоохоты

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Новгородской области появилась первая вышка для фотоохоты. Она находится в национальном парке "Валдайский", пишет агентство "Интерфакс".

Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, PDM

По словам представителя нацпарка, вышка позволит местным жителям и туристам производить фото- и видеосъёмку кабанов, лосей, лис и других животных. Сооружение представляет собой деревянную избу с широкими окнами на металлической конструкции. К ней ведёт дощатый настил.

"Вышка даст возможность профессионалам и любителям запечатлеть удивительные, неповторимые моменты из жизни нашей фауны", — отметил собеседник агентства.

Ранее Pravda.Ru писала, что лису из нацпарка "Земля леопарда" заметили со змеёй в зубах.

Уточнения

Новгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации. Расположена на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа.

