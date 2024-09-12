Первая вышка для фотоохоты появилась в Новгородской области

В Новгородской области появилась первая вышка для фотоохоты. Она находится в национальном парке "Валдайский", пишет агентство "Интерфакс".
По словам представителя нацпарка, вышка позволит местным жителям и туристам производить фото- и видеосъёмку кабанов, лосей, лис и других животных. Сооружение представляет собой деревянную избу с широкими окнами на металлической конструкции. К ней ведёт дощатый настил.
"Вышка даст возможность профессионалам и любителям запечатлеть удивительные, неповторимые моменты из жизни нашей фауны", — отметил собеседник агентства.
Ранее Pravda.Ru писала, что лису из нацпарка "Земля леопарда" заметили со змеёй в зубах.
Новгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации. Расположена на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа.
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