Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черноморское побережье России в августе подешевело на 12,4%
Судостроительный завод потребовал доплату за краболовы в миллиард рублей
Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской
Украинский футболист переплыл реку, чтобы его не мобилизовали
Восстанавливающая маска для рук своими руками: лёгкий способ вернуть коже мягкость
Сентябрьский уход за клубникой: как подготовить растения к зимовке и обеспечить богатый урожай
Сбербанк увеличивает ставку по вкладам
Чай матча помогает нормализовать пищеварение — эксперт
Актуальные тренды в дизайне интерьеров

Как правильно подготовиться к отдыху: советы по бронированию отелей и выбору дополнительных услуг

Как избежать ошибок при бронировании отеля: простые советы
2:43
Туризм

Планируя отпуск, важно обращать внимание не только на выбор места, но и на организацию проживания, даже если этим занимается туроператор. При самостоятельном бронировании отеля стоит избегать некоторых типичных ошибок, чтобы ваш отдых прошел без неприятных сюрпризов.

Как избежать ошибок при бронировании отеля: простые советы
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Отсутствие предварительной информации

Некоторые гостиницы предлагают удобства, о которых гости могут не знать. Заглянув на сайт отеля, вы сможете открыть для себя бесплатные экскурсии, услуги выбора подушек или узнать, что на крыше есть ресторан с панорамным видом. Чтобы ваш отдых был приятным, стоит потратить немного времени на изучение информации перед заселением.

Риски при бронировании через агрегаторы

Агрегаторы часто заманивают скидками, однако перед бронированием стоит проверить цены на официальном сайте отеля. Часто на таких сайтах действуют специальные предложения, такие как раннее бронирование, ужины или спа-пакеты. К тому же, в случае непредвиденных ситуаций, гость, забронировавший напрямую, будет иметь приоритет.

Не бронируйте услуги на месте

Если планируете визит в спа или ужин в ресторане, бронируйте заранее. Часто попытка заказать все по прибытии может обернуться отсутствием свободных мест. Поэтому заранее связавшись с отелем, вы обеспечите себе лучший сервис в удобное время.

Проблема забытых предметов

Забыли зубную щетку? Не стоит искать ближайший магазин. Часто администрация может предоставить не только щетку, но и другие полезные принадлежности, такие как расческа или средства для обуви.

Не торопитесь с выездом

Постарайтесь уточнить возможность позднего выезда или раннего заселения. Гостиницы часто идут навстречу, если позволяют обстоятельства, а уборка номера не начнется, пока вы не покинете его.

Открытость к просьбам

Работники отеля готовы сделать ваше пребывание более приятным, но они не могут угадать ваши желания. Открыто говорите о своих запросах: возможно, они смогут предложить услуги, которые сделают ваш отдых особенным, например, организуют празднование даты или предоставят химчистку.

Изучение района

Не всегда отель, находящийся "недалеко от центра", гарантирует безопасность и комфорт. Некоторые районы, особенно около вокзалов и крупных рынков, могут быть небезопасными. Постройте маршруты пеших прогулок на карте, чтобы убедиться в удобстве и безопасности, сообщает Super.ru.

Уточнения

Гости́ница оте́ль — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?

Узнайте, какие ингредиенты в косметике могут провоцировать появление пигментных пятен. Спирт, ароматизаторы, кислоты и сульфаты могут раздражать кожу и способствовать гиперпигментации.

Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Армия киевского режима больше не имеет современной техники Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской
Украинский футболист переплыл реку, чтобы его не мобилизовали
Восстанавливающая маска для рук своими руками: лёгкий способ вернуть коже мягкость
Сентябрьский уход за клубникой: как подготовить растения к зимовке и обеспечить богатый урожай
Сбербанк увеличивает ставку по вкладам
Как избежать ошибок при бронировании отеля: простые советы
Чай матча помогает нормализовать пищеварение — эксперт
Актуальные тренды в дизайне интерьеров
В России создали систему сейсмического мониторинга с низкой стоимостью
Вкусные и питательные салаты из моркови: три рецепта на любой случай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.