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В каких городах введут туристический налог

В каких городах нужно будет платить туристический налог
0:57
Туризм

Крым отложил введение туристического налога до окончания СВО, а такие регионы, как Суздаль, Сортавала, Ростов-на-Дону и многие другие, наоборот, планируют его ввести, сообщает РБК.

В каких городах нужно будет платить туристический налог
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В Астраханской области помимо туристического налога введут экологический сбор для "диких" туристов.

Налог, скорее всего, появится и в регионах, где уже проводят эксперимент по курортному сбору.

Однако многие регионы признают, что туристический налог не станет панацеей, так как многие отели не зарегистрированы официально.

В целом, закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 года, а конкретную сумму налога будут устанавливать муниципальные образования. 

Опрос показал, что большинство людей против введения налога, опасаясь повышения цен на проживание.

Уточнения

Панаце́я — мифическое универсальное средство от всех болезней, способное также продлевать жизнь, вплоть до бесконечности.
 

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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