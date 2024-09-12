В каких городах введут туристический налог

В каких городах нужно будет платить туристический налог

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крым отложил введение туристического налога до окончания СВО, а такие регионы, как Суздаль, Сортавала, Ростов-на-Дону и многие другие, наоборот, планируют его ввести, сообщает РБК.

Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В Астраханской области помимо туристического налога введут экологический сбор для "диких" туристов.

Налог, скорее всего, появится и в регионах, где уже проводят эксперимент по курортному сбору.

Однако многие регионы признают, что туристический налог не станет панацеей, так как многие отели не зарегистрированы официально.

В целом, закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 года, а конкретную сумму налога будут устанавливать муниципальные образования.

Опрос показал, что большинство людей против введения налога, опасаясь повышения цен на проживание.

Уточнения

Панаце́я — мифическое универсальное средство от всех болезней, способное также продлевать жизнь, вплоть до бесконечности.





Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.



