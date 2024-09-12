В каких городах введут туристический налог

Крым отложил введение туристического налога до окончания СВО, а такие регионы, как Суздаль, Сортавала, Ростов-на-Дону и многие другие, наоборот, планируют его ввести, сообщает РБК.
В Астраханской области помимо туристического налога введут экологический сбор для "диких" туристов.
Налог, скорее всего, появится и в регионах, где уже проводят эксперимент по курортному сбору.
Однако многие регионы признают, что туристический налог не станет панацеей, так как многие отели не зарегистрированы официально.
В целом, закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 года, а конкретную сумму налога будут устанавливать муниципальные образования.
Опрос показал, что большинство людей против введения налога, опасаясь повышения цен на проживание.
Панаце́я — мифическое универсальное средство от всех болезней, способное также продлевать жизнь, вплоть до бесконечности.
Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.