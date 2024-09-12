Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно вносить подкормки осенью
Гибридный Honda Breeze: цена и технические характеристики
В каких городах нужно будет платить туристический налог
Готовим вкуснейшие котлеты с картофелем, кабачком и сыром
Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Sollers начнет выпуск гибридных пикапов платформе JAC T6
Эти собаки стоят как квартира в Москве: топ-3 пород
Месси заявил, что считает Джордана величайшим спортсменом в истории
Световое загрязнение ухудшает способность пауков к ориентации

Ошибки при бронировании отеля, которых можно избежать

При бронировании отеля стоит обратить внимание на 7 важных моментов
Туризм

Были названы основные советы для улучшения отдыха, сообщает Рамблер.

При бронировании отеля стоит обратить внимание на 7 важных моментов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот некоторые из них.

  • Изучите отель: ознакомьтесь с услугами и удобствами отеля на его официальном сайте, чтобы не упустить бесплатные экскурсии или дополнительные удобства, такие как ресторан с видом.
  • Проверяйте цены напрямую: вместо того чтобы полагаться на агрегаторы, проверьте стоимость на сайте отеля, так как можно найти выгодные предложения и пакеты услуг, а также получить приоритетное обслуживание в случае накладок.
  • Бронируйте услуги заранее: забронируйте спа-процедуры и ресторанные столики заранее, чтобы не остаться разочарованным и получить лучшее обслуживание.
  • Не забывайте про основные принадлежности: если забыли зубную щетку или пасту, не стесняйтесь попросить их у администратора отеля. Иногда полезные вещи предоставляют только по запросу.
  • Планируйте время выезда: уточните возможность позднего выезда или раннего заезда, чтобы избежать спешки и стресса.
  • Открыто общайтесь с персоналом: сообщите о праздниках или особых запросах, чтобы персонал мог сделать ваше пребывание более комфортным.
  • Изучите окрестности: проверьте район отеля на карте и ознакомьтесь с его репутацией, чтобы не попасть в неблагополучный район. 

Уточнения

Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий, как баня, водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.
 

Экску́рсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение) — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Какие растения нельзя обрезать осенью
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны остановить контрудар российской армии в Курской области Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Поставки техники от Запада уже не покрывают большие потери ВСУ
Как распознать неисправность двигателя по состоянию свечей зажигания
При бронировании отеля стоит обратить внимание на 7 важных моментов
Рейтинг самых быстрых автомобилей по разгону до 60 миль в час
Как повысить урожайность озимого чеснока с помощью золы
Исследование: влияние добавленного сахара на биологический возраст человека
Простые рецепты для укрепления волос: масла и лук против выпадения
Следы динозавров подтверждают древнюю связь между континентами
Турецкая компания изготовила 100 тысяч кепок для штаба Трампа
Три простых шага к созданию идеальной спальни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.