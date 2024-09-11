По каким причинам Индия откладывает запуск безвизовых поездок для туристических групп из России

Почему Индия откладывает договор с Россией о безвизовых поездках для туристических групп

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планы по запуску безвизового обмена туристическими группами с Индией в третьем квартале этого года отложены на 2025 год, сообщает Tourdom.

Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Минэкономразвития уже передало Индии проект соглашения, но индийская сторона пока не завершила внутригосударственные процедуры.

Соглашение предполагает безвизовый въезд для групп от 5 до 50 человек, но предусматривает сложную процедуру согласования списков туристов с региональными органами управления туризмом в обеих странах.

Индийская сторона считает эту схему слишком бюрократизированной и предлагает упростить процесс оформления виз для индивидуальных туристов.

Наблюдатели считают, что вместо безвизового обмена туристическими группами, правильнее развивать систему электронных виз и вводить безвизовый въезд для туристов на короткий срок.

Однако, у Индии сложные отношения с Пакистаном, поэтому власти опасаются, что безвизовый въезд может стать каналом проникновения в страну нежелательных "туристов".

Россия также не готова полностью отменить визы для индийцев из-за безопасности.

Уточнения

Процеду́ра (от лат. procedere — продвигаться) — взаимосвязанная последовательность действий где-либо.



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