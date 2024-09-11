Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трендовые цвета осеннего маникюра 2024: тепло и глубина в каждом оттенке
Финляндия готовится к рекордным ценам на электроэнергию
Эксперт назвал 5 способов закрыть стекло в автомобиле при поломке стеклоподъемника
Экономист оценил потери банков Турции из-за санкций США против России
Психолог Зберовский: квадроберы просто копируют то, что набирает много лайков в интернете
Рецепт домашнего крема с имбирём против целлюлита: хорошо разглаживает неровности кожи
Консервы и заморозка: как сохранить продукты свежими дольше
Как приготовить идеальный жареный картофель — советы от кулинаров
Турецкий люксовый отель предложил повысить цены для российских туристов

По каким причинам Индия откладывает запуск безвизовых поездок для туристических групп из России

Почему Индия откладывает договор с Россией о безвизовых поездках для туристических групп
1:12
Туризм

Планы по запуску безвизового обмена туристическими группами с Индией в третьем квартале этого года отложены на 2025 год, сообщает Tourdom.

Почему Индия откладывает договор с Россией о безвизовых поездках для туристических групп
Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Минэкономразвития уже передало Индии проект соглашения, но индийская сторона пока не завершила внутригосударственные процедуры.

Соглашение предполагает безвизовый въезд для групп от 5 до 50 человек, но предусматривает сложную процедуру согласования списков туристов с региональными органами управления туризмом в обеих странах.

Индийская сторона считает эту схему слишком бюрократизированной и предлагает упростить процесс оформления виз для индивидуальных туристов.

Наблюдатели считают, что вместо безвизового обмена туристическими группами, правильнее развивать систему электронных виз и вводить безвизовый въезд для туристов на короткий срок.

Однако, у Индии сложные отношения с Пакистаном, поэтому власти опасаются, что безвизовый въезд может стать каналом проникновения в страну нежелательных "туристов".

Россия также не готова полностью отменить визы для индийцев из-за безопасности.

Уточнения

Процеду́ра (от лат. procedere — продвигаться) — взаимосвязанная последовательность действий где-либо.

Бюрокра́тия система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?

Узнайте, какие ингредиенты в косметике могут провоцировать появление пигментных пятен. Спирт, ароматизаторы, кислоты и сульфаты могут раздражать кожу и способствовать гиперпигментации.

Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Армия киевского режима больше не имеет современной техники Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Кошки-миллионеры: самые дорогие породы и в чём их уникальность
Кошки-миллионеры: самые дорогие породы и в чём их уникальность
Последние материалы
Экономист оценил потери банков Турции из-за санкций США против России
Психолог Зберовский: квадроберы просто копируют то, что набирает много лайков в интернете
Почему Индия откладывает договор с Россией о безвизовых поездках для туристических групп
Рецепт домашнего крема с имбирём против целлюлита: хорошо разглаживает неровности кожи
Консервы и заморозка: как сохранить продукты свежими дольше
В ЕС заявили, что выборы в США изменят стратегический статус-кво Европы
Как приготовить идеальный жареный картофель — советы от кулинаров
Турецкий люксовый отель предложил повысить цены для российских туристов
Типичные ошибки при посадке озимого чеснока, которые провоцируют неурожай
Исследование выявило: выживаемость коал резко падает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.