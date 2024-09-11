По каким причинам Индия откладывает запуск безвизовых поездок для туристических групп из России

Планы по запуску безвизового обмена туристическими группами с Индией в третьем квартале этого года отложены на 2025 год, сообщает Tourdom.
Минэкономразвития уже передало Индии проект соглашения, но индийская сторона пока не завершила внутригосударственные процедуры.
Соглашение предполагает безвизовый въезд для групп от 5 до 50 человек, но предусматривает сложную процедуру согласования списков туристов с региональными органами управления туризмом в обеих странах.
Индийская сторона считает эту схему слишком бюрократизированной и предлагает упростить процесс оформления виз для индивидуальных туристов.
Наблюдатели считают, что вместо безвизового обмена туристическими группами, правильнее развивать систему электронных виз и вводить безвизовый въезд для туристов на короткий срок.
Однако, у Индии сложные отношения с Пакистаном, поэтому власти опасаются, что безвизовый въезд может стать каналом проникновения в страну нежелательных "туристов".
Россия также не готова полностью отменить визы для индийцев из-за безопасности.
Процеду́ра (от лат. procedere — продвигаться) — взаимосвязанная последовательность действий где-либо.
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