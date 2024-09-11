Отель в Калуге ищет HR-специалиста, умеющего раскладывать карты Таро

Отелю понадобился таролог на позицию кадровика

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Калужский отель "Амбассадор" ищет кадровика, который умеет читать по картам Таро, сообщает Рамблер.

Фото: Wikipedia by Canerol86, CC BY-SA 4.0

В объявлении на HeadHunter отель ищет "настоящего мага", который сможет увидеть потенциал кандидатов даже в самом сложном раскладе.

Отель подчеркивает, что навыки таролога важны для них, так как они стремятся внедрять инновационные подходы и искать людей, которые мыслят нестандартно.

Помимо собеседований на картах, кадровик должен будет помогать руководству развивать команду, выявлять скрытые таланты, а также выполнять стандартные обязанности: подсчет зарплаты, оформление отпусков и т. д.

Платить обещают от 45 тыс. руб. в месяц — это соответствует средней зарплате в Калужской области.

Генеральный директор отеля призналась, что указание Таро в описании вакансии было сделано для привлечения внимания, и навыки таролога не являются обязательными. Главное, чтобы человек мог мыслить нестандартно.

Несмотря на то, что объявление появилось недавно, уже есть несколько претендентов, в том числе из Малайзии.

Уточнения

Карты таро — колода карт, используемая в наше время, в основном, для гаданий.





Потенциа́л — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, "запасные" средства; могущество.

