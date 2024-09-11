Отель в Калуге ищет HR-специалиста, умеющего раскладывать карты Таро

Калужский отель "Амбассадор" ищет кадровика, который умеет читать по картам Таро, сообщает Рамблер.
В объявлении на HeadHunter отель ищет "настоящего мага", который сможет увидеть потенциал кандидатов даже в самом сложном раскладе.
Отель подчеркивает, что навыки таролога важны для них, так как они стремятся внедрять инновационные подходы и искать людей, которые мыслят нестандартно.
Помимо собеседований на картах, кадровик должен будет помогать руководству развивать команду, выявлять скрытые таланты, а также выполнять стандартные обязанности: подсчет зарплаты, оформление отпусков и т. д.
Платить обещают от 45 тыс. руб. в месяц — это соответствует средней зарплате в Калужской области.
Генеральный директор отеля призналась, что указание Таро в описании вакансии было сделано для привлечения внимания, и навыки таролога не являются обязательными. Главное, чтобы человек мог мыслить нестандартно.
Несмотря на то, что объявление появилось недавно, уже есть несколько претендентов, в том числе из Малайзии.
Карты таро — колода карт, используемая в наше время, в основном, для гаданий.
Потенциа́л — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, "запасные" средства; могущество.
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