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Стала известна цена проезда из Москвы до Санкт-Петербурга по новой магистрали

Стоимость проезда из Москвы до Санкт-Петербурга по новой магистрали составит около 10 тысяч рублей
0:52
Туризм

Вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга будет в пределах 10 тысяч рублей. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

Стоимость проезда из Москвы до Санкт-Петербурга по новой магистрали составит около 10 тысяч рублей
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Виталий Савельев отметил, что вложения в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "достаточно серьёзные". Сумма на её реализацию оценивается в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 триллиона рублей. По плану магистраль откроют в 2028 году.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России запустят поезд "Белый кречет". Благодаря ему из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа 15 минут.

Уточнения

ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург — строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург для движения высокоскоростных поездов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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