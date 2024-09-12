Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие породы кошек считаются самыми дорогими
Финляндия приостановила работу по Сайменскому каналу
РАН получила 1,5 грамма привезённого китайским зондом "Чанъэ-5" реголита
Врач из тиктока предупредил о риске заражения ВИЧ и гепатитом в общественных туалетах
Подготовка к поездке по бездорожью: что взять с собой
Как правильно организовать пространство на кухне после ремонта
Российский турист пытался открыть аварийную дверь на рейсе с Кубы в Москву
Как не получить штраф за монтаж оптики на автомобиле
Инфляция в Аргентине превысила 90%

Старт туристического маршрута «Сибирь здесь»: фирменный поезд Омск – Байкал

На Омском вокзале стартовал фирменный поезд по новому туристическому маршруту «Сибирь здесь»
1:03
Туризм

На Омском вокзале царит особая атмосфера. В честь старта фирменного поезда организовали красочное шоу с участием жонглеров, гимнастов, солистов и Омского русского народного хора.

На Омском вокзале стартовал фирменный поезд по новому туристическому маршруту «Сибирь здесь»
Фото: commons.wikimedia.org by Kindastanley, CC BY-SA 4.0

После импровизированного концерта и звона колокола поезд "Омск — Новосибирск" отправился в путь. Пассажирам предстоит исследовать Сибирь от Омска до Байкала, став первооткрывателями нового туристического маршрута.

Идея "Сибирь здесь" возникла на ВДНХ и была поддержана многими регионами. Более ста путешественников, включая семьи бойцов СВО, журналистов и блогеров, начнут своё путешествие по маршруту Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.

Главная цель — показать красоту Сибири и привлечь туристов, развивая внутренний туризм. Пассажиры будут наслаждаться комфортными вагонами и знакомиться с местными достопримечательностями.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Какие растения нельзя обрезать осенью
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Су-57. Российский могучий властелин современного неба Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Последние материалы
Подготовка к поездке по бездорожью: что взять с собой
Как правильно организовать пространство на кухне после ремонта
Российский турист пытался открыть аварийную дверь на рейсе с Кубы в Москву
В США заявили, что производство истребителя КНР J-20 вышло на новый уровень
Как не получить штраф за монтаж оптики на автомобиле
Инфляция в Аргентине превысила 90%
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе
Родители Гарри Поттера с Кузбасса поблагодарили медиков за заботу
Аргентина проиграла сборной Колумбии по футболу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.