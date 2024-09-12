Старт туристического маршрута «Сибирь здесь»: фирменный поезд Омск – Байкал

На Омском вокзале стартовал фирменный поезд по новому туристическому маршруту «Сибирь здесь»

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Омском вокзале царит особая атмосфера. В честь старта фирменного поезда организовали красочное шоу с участием жонглеров, гимнастов, солистов и Омского русского народного хора.

Фото: commons.wikimedia.org by Kindastanley, CC BY-SA 4.0

После импровизированного концерта и звона колокола поезд "Омск — Новосибирск" отправился в путь. Пассажирам предстоит исследовать Сибирь от Омска до Байкала, став первооткрывателями нового туристического маршрута.

Идея "Сибирь здесь" возникла на ВДНХ и была поддержана многими регионами. Более ста путешественников, включая семьи бойцов СВО, журналистов и блогеров, начнут своё путешествие по маршруту Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.

Главная цель — показать красоту Сибири и привлечь туристов, развивая внутренний туризм. Пассажиры будут наслаждаться комфортными вагонами и знакомиться с местными достопримечательностями.