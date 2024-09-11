Сотрудники МЧС спасли туристов, которые заблудились на "Орлиных скалах"

Сочинские спасатели помогли туристам, которые заблудились в темноте

Спасатели помогли 2-м туристам, которые заблудились в темноте на "Орлиных скалах" (Сочи). Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

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Как только путешественники поняли, что не смогут самостоятельно вернуться назад, то сразу позвонили спасателям и отправили данные своей геолокации. После этого они стали ждать помощи на месте. Сотрудники МЧС быстро нашли туристов. Девушка и молодой человек находились в 200 метрах от тропы, которая вела к смотровой площадке.

"Сотрудники ЮРПСО МЧС России вывели 26-летнюю девушку и 18-летнего парня из лесного массива и на служебном автомобиле доставили в городскую черту", — сказано в сообщении.

Ранее Pravda.Ru писала, что спасатели эвакуировали туристов с "Орлиных скалах" при помощи мотолебёдки.

Уточнения

Орли́ные или Бе́лые ска́лы — рекреационный объект, расположенный на территории Мацестинского лесничества Сочинского национального парка в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края в России. Орлиные скалы располагаются вдоль правого берега реки Агура, в 2 километрах от её устья, вблизи Агурских водопадов.

