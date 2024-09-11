Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист разъяснила изменения в порядке продажи ипотечного жилья с сентября
Небо не так чисто, как кажется: учёные нашли живых микробов в воздухе
Автоэксперт Кукарин: ручная мойка машины оставляет царапины на ЛКП
Эксперт Корольков: США перед выборами не разрешат Украине бить вглубь России
Разоблачение мифа: безопасна ли сушка волос феном
Диетолог Королева: Оземпик нельзя применять при проблемах с ЖКТ и ретинопатии
Риски и плюсы разделочных досок разных материалов
Дешевле всего снять квартиру в Москве можно в Рязановском и Десеновском
Главные ошибки россиян из-за финансовой неграмотности

Сотрудники МЧС спасли туристов, которые заблудились на "Орлиных скалах"

Сочинские спасатели помогли туристам, которые заблудились в темноте
Туризм

Спасатели помогли 2-м туристам, которые заблудились в темноте на "Орлиных скалах" (Сочи). Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

Сочинские спасатели помогли туристам, которые заблудились в темноте
Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander, CC BY-SA 3.0

Как только путешественники поняли, что не смогут самостоятельно вернуться назад, то сразу позвонили спасателям и отправили данные своей геолокации. После этого они стали ждать помощи на месте. Сотрудники МЧС быстро нашли туристов. Девушка и молодой человек находились в 200 метрах от тропы, которая вела к смотровой площадке.

"Сотрудники ЮРПСО МЧС России вывели 26-летнюю девушку и 18-летнего парня из лесного массива и на служебном автомобиле доставили в городскую черту", — сказано в сообщении.

Ранее Pravda.Ru писала, что спасатели эвакуировали туристов с "Орлиных скалах" при помощи мотолебёдки.

Уточнения

Орли́ные или Бе́лые ска́лы — рекреационный объект, расположенный на территории Мацестинского лесничества Сочинского национального парка в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края в России. Орлиные скалы располагаются вдоль правого берега реки Агура, в 2 километрах от её устья, вблизи Агурских водопадов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный
Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев Никита Хрущёв как советский отец деколонизации Рустем Сафронов
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Последние материалы
Диетолог Королева: Оземпик нельзя применять при проблемах с ЖКТ и ретинопатии
Сочинские спасатели помогли туристам, которые заблудились в темноте
Риски и плюсы разделочных досок разных материалов
Главные ошибки россиян из-за финансовой неграмотности
Дешевле всего снять квартиру в Москве можно в Рязановском и Десеновском
В Москве состоялся Международный антифашистский форум-2024
Обновлённый сервис "Народный инспектор": жители Татарстана могут заработать на сообщениях о нарушениях ПДД
Россия и Китай готовят изменения в безвизовом режиме для групповых поездок
Эксперт допустил продолжение транзита российского газа через Украину
"Однажды" в Санкт-Петербурге…
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.