Запрет на строительство отелей и вилл на Бали из-за угрозы овертуризма

Власти Бали ввели мораторий на строительство отелей и ночных клубов

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Бали приняли решение о запрете на строительство отелей, вилл и ночных клубов. Этот шаг вызван опасениями по поводу чрезмерной застройки и возможных проблем с "овертуризмом" в этом популярном туристическом направлении.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

Хермин Эсти, высокопоставленный представитель Координационного министерства по морским делам и инвестициям, рассказал в индонезийских СМИ о введении моратория на новые проекты в сфере туризма. Длительность этого моратория пока не определена и может составить до десяти лет.

На данный момент на Бали функционирует 541 отель, что не так много по сравнению с 507 в 2019 году. Однако поток иностранных туристов значительно увеличился — в первой половине текущего года через аэропорт Бали прошло 2,9 млн человек. Усложнилась ситуация из-за инцидентов с "непочтительными туристами" и порядка 200 тыс. иностранных граждан, проживающих на острове, что вызывает опасения по поводу безопасности и конкуренции за рабочие места.

Министр туризма Сандиага Уно предостерег о близости к переработке в Южном Бали, отметив, что увеличение на всего 10% может вызвать переполнение туристами, что следует избегать.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок.



