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Российский турист о необычных правилах в немецких банях: отсутствие разделения по полу и запрет на веники

Российский путешественник удивился особенностям посещения немецкой бани
1:17
Туризм

Российский путешественник, посетивший Германию, оказался в бане с немкой и был удивлён тем, что там отсутствует разделение по полу и все находятся без одежды. Немка прямо сказала ему, что в Германии такие правила гигиеничны.

Российский путешественник удивился особенностям посещения немецкой бани
Фото: www.freepik.com

Эта баня показалась россиянину не только неожиданной, но и очень требовательной к правилам и безопасности. Как отметил автор одного из блогов, в немецких банях нет разделения на мужские и женские зоны, что стало необычным для него. Его знакомая уточнила: "Немцы парятся вместе, это привычно". Для местных этот обычай — норма, и, по её словам, никто не смущается, так как в Германии ценится естественность.

Кроме того, немцы свободно отдыхают без одежды в присутствии незнакомых людей обоих полов, утверждая, что им "нечего стыдиться". Они также не зашторивают окна.

Ещё одним шокирующим моментом для туриста стал запрет на использование веника, столь знакомого россиянам. Ему объяснили, что за это можно получить штраф в 500 евро. Он также был удивлён, узнав, что использование банных шапок, считается в России важным, в Германии не приветствуется.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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