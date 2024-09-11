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Турецкие отели планируют повысить цены для россиян на фоне инфляционного давления и сильной конкуренции

Турецкий люксовый отель предложил повысить цены для российских туристов
1:48
Туризм

Генеральный директор отеля Calista Luxury Resort в Белеке Али Кызылдаг озвучил планы на следующий год, направленные на увеличение потока туристов и роста расходов на одного гостя благодаря продуманной политике. В том числе, отель намерен повысить цены для российских туристов, рассчитывая на то, что они продолжат выбирать Турцию в качестве главного туристического направления, несмотря на подорожание. По мнению руководства, россияне останутся верными Турции, и это даёт возможность извлечь максимум прибыли, сообщает издание turizmajansi.

Турецкий люксовый отель предложил повысить цены для российских туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

"В туризме недостаточно просто привлекать туристов, нужно увеличивать их расходы", — заявил Кызылдаг.

Турция по-прежнему остаётся любимым местом для отдыха среди российских туристов, а задача отеля — сделать их пребывание не только комфортным, но и более прибыльным для бизнеса. Он подчеркнул, что увеличение числа гостей и повышение их затрат — это ключ к успеху на российском рынке.

Тем не менее, Кызылдаг отметил, что макроэкономическая ситуация играет против Турции. В стране высокая инфляция, и девальвация валюты лишь усугубляет положение. Несмотря на то, что отель продает услуги за евро, все расходы ведутся в турецких лирах, что создает дополнительное давление на бизнес.

Основными конкурентами Турции остаются ОАЭ, Таиланд и Египет, которые не сталкиваются с таким инфляционным давлением и могут предлагать более выгодные условия для туристов. Вопрос, смогут ли российские туристы переключиться на эти направления, где роскошный отдых может стоить как обычная поездка в Турцию, Кызылдаг оставил без комментариев.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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