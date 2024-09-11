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Как не нарваться на штраф в 1000 долларов: полный список запрещённых к вывозу предметов из Египта

Какие сувениры могут привести к штрафу и депортации в Египте?
2:17
Туризм

При планировании поездки в Египет стоит помнить, что страна строго ограничивает вывоз определённых предметов. Например, запрещено вывозить объекты растительного и животного происхождения, а также антиквариат, которому более 100 лет.

Какие сувениры могут привести к штрафу и депортации в Египте?
Фото: commons.wikimedia.org by Einsamer Schütze, CC BY-SA 3.0

Эти правила могут оказаться неожиданными для многих туристов, особенно когда речь заходит о сувенирах. Важно заранее узнать, что можно взять с собой из поездки, чтобы избежать неприятностей и крупных штрафов.

Существует список предметов, которые запрещено привозить в Египет. В него входят: семена и растения, сырая картошка, мясо птицы, а также любые предметы, которые могут быть восприняты как коммерческая партия (то есть предназначенные для продажи). Кроме того, на одного совершеннолетнего туриста разрешено иметь не более 10 пачек сигарет, а поддельные деньги и даже игрушечные банкноты категорически запрещены к ввозу. Как отмечает опытная путешественница Карина, если вы курите и планируете длительное пребывание в Египте, стоит заранее распределить запас сигарет среди других взрослых членов вашей группы, так как в стране сигареты весьма дорогие и их количество ограничено.

Однако при вылете из Египта есть важные различия в правилах перевозки. Например, в ручную кладь можно взять воду и любые напитки, даже если они были куплены не в зоне ожидания, что не характерно для многих других стран.

Запрещено вывозить из Египта кораллы, ракушки, морских животных и растения. За это могут наложить штраф в размере 1000 долларов, а также грозить депортацией или тюремным заключением. Если вы всё же приобрели сувениры из природных материалов, обязательно попросите у продавца чек, чтобы на контроле в аэропорту подтвердить законность покупки. Ещё одно важное правило касается местной валюты: запрещено вывозить из страны более пяти тысяч египетских фунтов. Зато в ручной клади можно провезти манго (до 5 кг с чеком и маркировкой), алкоголь из DutyFree, а также духи и одеколоны, купленные в той же зоне, сообщает РИА "ФедералПресс".

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. 

Сувени́р (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..
 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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