Марокко и Египет попали в десятку стран с высоким уровнем насилия против женщин-туристок

Названы самые опасные и безопасные страны для туристок

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В недавнем отчёте World Population Review на тему безопасности женщин, путешествующих в одиночку, Марокко и Египет, которые традиционно популярны среди российских туристов, названы одними из самых опасных стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Ben Bender, CC BY-SA 3.0

Марокко возглавило список десяти стран, где женщины чаще всего подвергаются угрозам. Согласно данным отчёта, 45% марокканских женщин сталкиваются с физическим или сексуальным насилием со стороны своих партнёров, что является самым высоким показателем среди всех рассмотренных стран. Кроме того, 32% женщин в Марокко считают насилие в некоторых случаях оправданным, что также ставит страну в нижние строчки мирового рейтинга по уровню гендерного неравенства.

Египет в этом списке занял 7-е место, а самой опасной страной для женщин признана ЮАР. За ней следуют Бразилия, Россия, Мексика, Иран, Доминикана, Индия и Таиланд.

В рейтинге также выделяются безопасные страны для женщин, путешествующих в одиночку. В их числе названы Испания, Сингапур, Ирландия, Австрия, Швейцария, Норвегия, Португалия, Хорватия, Канада и Польша. Эти страны отмечены за низкий уровень насилия и равноправное отношение к женщинам.

Исследование основывалось на анализе данных из 50 стран по ряду факторов, таких как безопасность на улицах, частота преднамеренных убийств женщин, случаи сексуального насилия и правовая дискриминация.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки.Столица — Рабат. Государственные языки — марокканский арабский и стандартный марокканский берберский язык.

