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Маленькие группы и длинные путешествия: новые условия безвизового туризма между Россией и Китаем

Россия и Китай готовят изменения в безвизовом режиме для групповых поездок
1:01
Туризм

Россия и Китай до конца года могут ослабить условия для безвизовых групповых туристических поездок. Об этом сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Россия и Китай готовят изменения в безвизовом режиме для групповых поездок
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Мы уже внесли все изменения. Они прошли согласование со всеми заинтересованными ведомствами на российской стороне. Передали наши предложения китайским коллегам. Надеемся, что к концу этого года подпишем", — отметил Кондратьев.

Одним из ключевых изменений станет сокращение минимального числа туристов в группе с пяти до трёх человек. Это позволит небольшим компаниям путешественников пользоваться безвизовыми преимуществами. Кроме того, планируется увеличить максимальный срок пребывания в России для иностранных туристов до 21 дня, что сделает поездки более гибкими и удобными для иностранных гостей, сообщает ТАСС.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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