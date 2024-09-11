Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами

Авиакомпания призвала пассажиров отказаться от тёмных чемоданов

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если ваш багаж имеет чёрный, тёмно-синий или серый цвет, есть риск, что его можно легко перепутать на багажной ленте. С таким предупреждением выступила популярная авиакомпания Ryanair.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

Как сообщает издание Express, перевозчик призывает пассажиров быть внимательнее при выборе багажа и уделять больше внимания его идентификации. Ryanair рекомендует выделить свой чемодан с помощью ярких меток, таких как цветная бирка или лента, чтобы избежать путаницы.

Особенное внимание стоит уделить багажу в стандартных оттенках, ведь, по словам авиакомпании, 99,9% пассажиров используют именно такие цвета. Яркая метка поможет избежать неловких ситуаций и ускорить процесс получения багажа по прибытии.

Помимо этого, Ryanair напоминает о важности заботы о безопасности документов во время путешествий. Специалисты авиакомпании настоятельно рекомендуют заранее делать копии паспортов и удостоверений личности. Для удобства их можно отправить на электронную почту или сохранить на телефоне, чтобы доступ был возможен даже без интернета. Дополнительно они советуют распечатывать бумажные копии и хранить их отдельно от оригиналов. Это может существенно ускорить процесс восстановления документов в случае потери.

Ещё одной мерой безопасности, которую советует Ryanair, является использование замков на багаж. Перевозчик напоминает, что замок с ключом или кодом поможет защитить чемодан от несанкционированного вскрытия или кражи. Также рекомендуется размещать на чемодане контактную информацию, чтобы в случае потери сотрудники аэропорта могли быстрее вернуть его владельцу.

Уточнения

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.



Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

