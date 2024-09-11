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Туроператоры раскрыли цены на отдых в люксовых отелях Таиланда на Новый год

Названы цены на зимний отдых в премиум-отелях Таиланда
1:37
Туризм

Туристам раскрыли актуальные цены на отдых в дорогих отелях Таиланда в предстоящий зимний сезон, включая новогодние даты.

Названы цены на зимний отдых в премиум-отелях Таиланда
Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, PDM

Вопреки ожиданиям, туры на Новый год в премиальные отели пока остаются доступными. Например, туроператор FUN&SUN предлагает путёвки в пятизвёздочные отели от 363 тысяч рублей на двоих. Однако эксперты предупреждают: места в этих отелях разбирают очень быстро.

Интерес к Таиланду вырос на 27% по сравнению с прошлым годом, и дорогие отели занимают лишь 4% от общего объёма продаж. Основные курорты, предлагающие премиальные услуги, — это Пхукет и Као Лак, где доступно свыше 25 отелей высокого уровня, сообщает АТОР.

Есть также планы туроператоров расширить предложение премиальных отелей в Паттайе и Бангкоке, чтобы удовлетворить растущий спрос. В то же время отели продолжают закрывать продажи по акциям раннего бронирования. Тайская сторона подтверждает, что многие популярные отели уже распроданы на новогодние праздники, что говорит о повышенной популярности направления.

Цены варьируются в зависимости от отеля: самый доступный из предложенных на Новый год — это Grand Mercure Khao Lak Bangsak 5*, стоимость тура начинается от 363 тысяч рублей на двоих. Более роскошные варианты, такие как отели 5 звёзд, могут достигать 757 тысяч рублей за новогодний тур.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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