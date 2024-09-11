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"Без туристов не проживём": тревел-блогер рассказал о проблемах местных жителей в Абхазии

Россиянин рассказал, как местные жители Абхазии встречают туристов
1:20
Туризм

Российский тревел-блогер недавно вернулся из поездки в Абхазию и поделился своими впечатлениями о местном отношении к туристам. Об этом он рассказал в своём блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".

Россиянин рассказал, как местные жители Абхазии встречают туристов
Фото: panoramio.com by Gluuuum, CC BY 3.0

Он описал тёплый приём, который его семья получила от Анны — местной учительницы математики, сдающей жильё летом. По словам блогера, их встретили с объятиями и благодарностями за то, что они привезли деньги в страну.

Тревел-блогер также отметил, что цены в Абхазии значительно выросли за последние годы. Анна рассказала ему, что стоимость продуктов в местных магазинах увеличилась, и он решил это проверить. Отправившись на базар, блогер был удивлен ценами: килограмм свинины для шашлыка стоил 650 рублей, копчёный сыр — 1000 рублей за пару головок, а домашнее вино продавалось по 300 рублей за полтора литра. Женщина, продававшая мёд, пояснила, что её цены всегда высоки, так как мёд натуральный.

Блогер подчеркнул, что несмотря на окончание туристического сезона, цены всё равно были достаточно высокими, что стало для него неожиданностью. Последний раз он посещал Абхазию два года назад, и тогда цены были значительно ниже.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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