Туристы Кубани стали реже нуждаться в помощи спасателей в 2024 году

На Кубани около 50 тысяч человек побывали в походах в 2024 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около 50 тысяч человек отправились в поход по туристическим маршрутам Кубани с начала года, сообщает ГКУ "Кубань-СПАС" в Telegram-канале.

Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В 2024-м Краснодарский край посетили более 48 тысяч любителей активного отдыха. Отмечается, что в этом году 406 туристических групп зарегистрировали свой маршрут путешествия в сравнении с 367 за аналогичный период годом ранее.

При этом за 8 месяцев провели 51 поисково-спасательную операцию. В 2023 году состоялось 61 аналогичное мероприятие. Уточняется, что положительная динамика свидетельствует о повышении ответственности и осведомлённости о рисках среди туристов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Краснодарский край готовится принять рекордное число путешественников.

Уточнения

Куба́нь — историческая область на Северном Кавказе, прилегающий к левобережью реки Кубань и её притокам до города Усть-Лабинск.

