Туристы Кубани стали реже нуждаться в помощи спасателей в 2024 году

Около 50 тысяч человек отправились в поход по туристическим маршрутам Кубани с начала года, сообщает ГКУ "Кубань-СПАС" в Telegram-канале.
В 2024-м Краснодарский край посетили более 48 тысяч любителей активного отдыха. Отмечается, что в этом году 406 туристических групп зарегистрировали свой маршрут путешествия в сравнении с 367 за аналогичный период годом ранее.
При этом за 8 месяцев провели 51 поисково-спасательную операцию. В 2023 году состоялось 61 аналогичное мероприятие. Уточняется, что положительная динамика свидетельствует о повышении ответственности и осведомлённости о рисках среди туристов.
Ранее Pravda.Ru писала, что Краснодарский край готовится принять рекордное число путешественников.
Куба́нь — историческая область на Северном Кавказе, прилегающий к левобережью реки Кубань и её притокам до города Усть-Лабинск.
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