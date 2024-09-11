Космический туризм: впервые в истории выйдут в открытый космос непрофессиональные астронавты

Во вторник SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, на борту которого находились 4 туриста. Трансляцию запуска провели в аккаунте компании в социальной сети.
В рамках миссии впервые в истории должен состоятся выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Предполагается, что событие произойдёт 12 сентября. При этом экипаж проведёт ряд научных экспериментов, которые посвящены воздействию космоса и радиации на здоровье человека. По плану полёт продлится 5 суток.
Известно, что космическими туристами стали миллиардер Джаред Айзекман, бывший военный лётчик Скотт Потит, а также инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. В открытый космос должны выйти Джаред Айзекман и Сара Джиллис.
Ранее Pravda.Ru писала, что в России планируют отправить туристов в космос в 2025 году.
SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос для открытия пути к колонизации Марса.
Запечённые окорочка, замаринованные в этом составе, получаются просто изумительными!