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Космический туризм: впервые в истории выйдут в открытый космос непрофессиональные астронавты

Туристы, совершающие полёт на корабле Crew Dragon, выйдут в открытый космос 12 сентября
1:05
Туризм

Во вторник SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, на борту которого находились 4 туриста. Трансляцию запуска провели в аккаунте компании в социальной сети.

Туристы, совершающие полёт на корабле Crew Dragon, выйдут в открытый космос 12 сентября
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В рамках миссии впервые в истории должен состоятся выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Предполагается, что событие произойдёт 12 сентября. При этом экипаж проведёт ряд научных экспериментов, которые посвящены воздействию космоса и радиации на здоровье человека. По плану полёт продлится 5 суток.

Известно, что космическими туристами стали миллиардер Джаред Айзекман, бывший военный лётчик Скотт Потит, а также инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. В открытый космос должны выйти Джаред Айзекман и Сара Джиллис.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России планируют отправить туристов в космос в 2025 году.

Уточнения

SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос для открытия пути к колонизации Марса.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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