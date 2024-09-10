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Эксперт: на Сахалине развитая туристическая инфраструктура

Генеральный директор туристического агентства "7 Сов": потенциал у Сахалина огромный
1:06
Туризм

Сахалин стремится привлечь туристов премиум-класса, строя пятизвездочные отели. Но короткий купальный сезон, ограниченное количество номеров, дорогие билеты и длительный перелет из европейской части России сдерживают массовый туризм на Дальний Восток, сообщает Newsinfo.

Генеральный директор туристического агентства "7 Сов": потенциал у Сахалина огромный
Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

Власти Сахалина хотят решить проблему нехватки кадров в туристической сфере, привлекая молодежь на остров. 

По мнению Романа Рубцова, генерального директора туристического агентства "7 Сов", Сахалин обладает потенциалом: красивые пейзажи, возможность посетить Курилы, развитая инфраструктура, конкурентоспособная зарплата.

Однако имеются ключевые проблемы: отдаленность региона, высокая стоимость билетов (хотя некоторые рейсы субсидируются), разница в часовых поясах и нежелание молодежи работать за мизерную зарплату. 

Для привлечения молодых специалистов, как считает эксперт, необходимо улучшить транспортную доступность, предлагать достойную зарплату и создавать комфортные условия для жизни.

Уточнения

Премиум относится к сегменту брендов, продуктов или услуг компании, которые несут реальную или воображаемую прибавочную стоимость в верхней части среднего и высокого ценового диапазона. Бренды премиум-класса призваны создавать впечатление эксклюзивности или редкости, особенно на массовых рынках.

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом (в самой узкой части — проливе Невельского — имеет ширину 7,3 км и замерзает зимой); от японского острова Хоккайдо — проливом Лаперуза.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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