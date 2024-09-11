Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макияж для каждого: как подчеркнуть индивидуальные черты
Секретное мороженое за 5 минут: готовим дома с двумя ингредиентами
Три ошибки, которые портят атмосферу вашей спальни
Эти вредители опасны для вашего сада: вы можете остаться без урожая
Полезные ягоды для осеннего сезона: советы врачей
Табата-тренинг заставляет работать все группы мышц
Облепиха: витаминный лидер осеннего сезона
”Роснефть” внедряет новые технологии для повышения операционной эффективности
Антицеллюлитный скраб с корицей: рецепт и преимущества для вашей кожи

Повышение цен на отдых в Турции не повлияет на сохранение системы "всё включено", утверждает эксперт

Эксперт по туризму объяснил, почему Турция не откажется от системы "всё включено"
1:11
Туризм

Цены на отдых в Турции выросли, но это не повлияет на отмену популярного тарифа "всё включено", уверен эксперт по туризму Саваш Даш.

Эксперт по туризму объяснил, почему Турция не откажется от системы "всё включено"
Фото: commons.wikimedia.org by The House Cafe, CC BY-SA 3.0

В беседе с KP.RU он пояснил, что такие меры могли бы привести к значительной потере туристов, особенно из России, для которых эта система является одним из ключевых факторов выбора отдыха в Турции. Отмена "всё включено" потребовала бы долгого времени для адаптации туристов, что нанесло бы ощутимый удар по туристической отрасли страны.

Против "всё включено" выступают некоторые влиятельные ассоциации, включая рестораторов, торговцев и ремесленников, которые теряют часть прибыли. Однако туристы ценят эту систему, а любое радикальное решение может негативно сказаться на привлекательности Турции как курорта.

Более того, сегодня активно обсуждаются пути переформирования "всё включено", чтобы сделать его более гибким и разнообразным. По мнению эксперта, разные группы туристов используют возможности тарифа по-разному — кто-то отказывается от алкоголя, кто-то не пользуется спортзалами.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.
 

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Маринад для куриных окорочков: в его составе — кефир, соус барбекю и ещё пять ингредиентов
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
Замена российского газа на американский СПГ стала большой проблемой для промышленности ЕС Олег Артюков Вертолёт Ми-35М. Легендарный "Крокодил" в современной интерпретации Дмитрий Плотников Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями" Анжела Якубовская
Лаваш, творог и немного сметаны: идеальный рецепт для ленивого завтрака
Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ
Минимализм и сложные оттенки: как сделать маленькую гостиную визуально больше и элегантнее
Минимализм и сложные оттенки: как сделать маленькую гостиную визуально больше и элегантнее
Последние материалы
Секретное мороженое за 5 минут: готовим дома с двумя ингредиентами
Три ошибки, которые портят атмосферу вашей спальни
Эксперт по туризму объяснил, почему Турция не откажется от системы "всё включено"
Эти вредители опасны для вашего сада: вы можете остаться без урожая
Полезные ягоды для осеннего сезона: советы врачей
Табата-тренинг заставляет работать все группы мышц
Облепиха: витаминный лидер осеннего сезона
”Роснефть” внедряет новые технологии для повышения операционной эффективности
Антицеллюлитный скраб с корицей: рецепт и преимущества для вашей кожи
Начинаем знакомство с Ираном: от древних руин до живописных парков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.