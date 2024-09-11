Повышение цен на отдых в Турции не повлияет на сохранение системы "всё включено", утверждает эксперт

Эксперт по туризму объяснил, почему Турция не откажется от системы "всё включено"

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отдых в Турции выросли, но это не повлияет на отмену популярного тарифа "всё включено", уверен эксперт по туризму Саваш Даш.

Фото: commons.wikimedia.org by The House Cafe, CC BY-SA 3.0

В беседе с KP.RU он пояснил, что такие меры могли бы привести к значительной потере туристов, особенно из России, для которых эта система является одним из ключевых факторов выбора отдыха в Турции. Отмена "всё включено" потребовала бы долгого времени для адаптации туристов, что нанесло бы ощутимый удар по туристической отрасли страны.

Против "всё включено" выступают некоторые влиятельные ассоциации, включая рестораторов, торговцев и ремесленников, которые теряют часть прибыли. Однако туристы ценят эту систему, а любое радикальное решение может негативно сказаться на привлекательности Турции как курорта.

Более того, сегодня активно обсуждаются пути переформирования "всё включено", чтобы сделать его более гибким и разнообразным. По мнению эксперта, разные группы туристов используют возможности тарифа по-разному — кто-то отказывается от алкоголя, кто-то не пользуется спортзалами.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.





"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

