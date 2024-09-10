Туроператоры назвали курорты Абхазии с самыми бюджетными ценами этой осенью

Бархатный сезон в Абхазии: где самые тёплые курорты и низкие цены?

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Абхазии наступает бархатный сезон, который продлится до конца октября. По данным туроператоров, наиболее благоприятная погода ожидается в Гагрском районе.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Greslou, CC0

Здесь расположены основные курорты региона — Гагра и Пицунда. Гагра привлекает туристов развитой инфраструктурой и активной жизнью, тогда как Пицунда славится более спокойной обстановкой и умиротворённым морем, что делает её идеальной для тех, кто предпочитает размеренный отдых, сообщает АТОР.

Туроператоры также отмечают, что осенью в Абхазии можно найти бюджетные варианты проживания. Самые доступные цены на жильё предлагаются в поселке Цандрипш, где недельное проживание в гостевом доме для двоих стоит всего 8 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает более комфортные условия, путёвка в отель категории 4* обойдётся от 27,5 тыс. рублей, однако в стоимость не входит транспорт.

Что касается других направлений, туры в столицу Абхазии, Сухум, начинаются от 54,4 тыс. рублей за неделю на двоих, а поездка в Гудауту будет стоить от 56 тыс. рублей. Тем, кто предпочитает Пицунду, можно рассмотреть вариант с питанием "полный пансион" за 22,3 тыс. рублей, а отдых в Гагре по системе "всё включено" обойдется в 46,6 тыс. рублей.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.



Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. Во время бархатного сезона не так жарко, как, например, летом в июле, но ещё довольно тепло, в том числе ночью. В более северных широтах, где господствует умеренный климат, аналогом бархатного сезона является бабье лето.

