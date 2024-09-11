Российская блогерша поделилась: какие "немецкие привычки" не приживутся в России

Российская блогерша рассказала, какие "немецкие привычки" не приживутся в России

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша, посетившая Германию, описала четыре немецкие привычки, которые, по её мнению, не прижились бы в России, сообщает Lenta.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, немцы сдают бутылки из-под воды, чтобы получить талоны на новые. Это помогает экономить деньги и уменьшать ущерб природе.

Во-вторых, они экономят на отоплении, отключая его в редко используемых комнатах в холодное время года. Блогерша призналась, что ей трудно представить, чтобы россияне поступали так же.

Третья привычка — тщательное сортирование мусора, которое стало частью жизни немцев. Блогерша также быстро приучилась сортировать пластик, бумагу и остатки еды в разные контейнеры.

Четвертая особенность — закупка продуктов на несколько недель вперёд, что связано с привычкой экономить и особенностями работы магазинов, которые закрываются рано в будние дни и вовсе не работают по воскресеньям.

Ранее та же блогерша обсуждала итальянские привычки, которые удивили её. Например, она была шокирована тем, что итальянцы начинают пить с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.

Уточнения

Тало́н — общее название бумажных документов различного назначения, обычно небольшого формата.





Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

