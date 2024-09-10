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Россия рассматривает продление срока действия электронных виз

Электронные визы в Россию могут стать многократными в ближайшем будущем
0:44
Туризм

Минэкономразвития и МИД РФ работают над возможностью сделать электронные визы в Россию многократными и продлить их срок действия, сообщает Туристер.

Электронные визы в Россию могут стать многократными в ближайшем будущем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В настоящее время электронная виза доступна гражданам 55 стран и позволяет один раз въехать в страну на срок до 16 дней.

Илья Уманский, глава Российского союза туриндустрии, предложил либерализовать визовый режим и полностью отменить визы для дружественных стран, чтобы стимулировать рост въездного туризма.

Он отметил, что безвизовые соглашения с Китаем и Ираном, а также механизм электронной визы, играют значительную роль в увеличении числа иностранных туристов.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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