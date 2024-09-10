Россия рассматривает продление срока действия электронных виз

Минэкономразвития и МИД РФ работают над возможностью сделать электронные визы в Россию многократными и продлить их срок действия, сообщает Туристер.
В настоящее время электронная виза доступна гражданам 55 стран и позволяет один раз въехать в страну на срок до 16 дней.
Илья Уманский, глава Российского союза туриндустрии, предложил либерализовать визовый режим и полностью отменить визы для дружественных стран, чтобы стимулировать рост въездного туризма.
Он отметил, что безвизовые соглашения с Китаем и Ираном, а также механизм электронной визы, играют значительную роль в увеличении числа иностранных туристов.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.
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