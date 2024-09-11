Спасение с помощью бутылки: гид Анатолий Раскильдин спас двух человек от утопления

Сахалинский гид Анатолий Раскильдин проявил героизм: спас двух человек от утопления в море, сообщает Tourdom.
Во время возвращения с экскурсии, он увидел, как двоих местных жителей уносит течение. Не раздумывая, Анатолий надел гидрокостюм, взял две пустые бутылки из-под воды и поплыл к тонущим.
Он помог женщине, которая уже ослабела, а затем и мужчине, который находился в 20 метрах от берега. Благодаря смекалке и умению плавать, Анатолий спас обоих.
Местные жители рассказали, что в этом районе часто бывают опасные отбойные течения, которые могут унести далеко от берега.
Анатолий подчеркнул, что не считает себя героем, просто делал то, что нужно было сделать.
Гидрокостю́м — это специальная одежда, предназначенная для дайвинга, подводной охоты, водолазных работ, сёрфинга, виндсёрфинга, кайтсёрфинга, фридайвинга и других водных видов спорта.
Экску́рсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение) — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.
Отбойное течение тягун, разрывное течение, также отбойная волна — один из видов морских прибрежных течений, направленный под прямым углом от берега к морю. Образуется в ходе отлива, когда прилившаяся вода начинает отходить (с разной скоростью) обратно в море. Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных морей с пологим, низинным берегом, который обрамляют песчаные косы, мели и островки (Азовское море, Мексиканский залив и др.) В данном случае во время отлива вода не может постепенно вернуться в открытое море из-за сдерживающей её песчаной косы. Давление воды на узкий пролив, соединяющий лиман с морем, резко нарастает. В этом месте образуется быстрина, по которой вода устремляется обратно в море с большой скоростью (до 2,5-3,0 м/сек), образуя течение.
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