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Спасение с помощью бутылки: гид Анатолий Раскильдин спас двух человек от утопления

Анатолий Раскильдин использовал бутылки для спасения тонувших в море туристов
Туризм

Сахалинский гид Анатолий Раскильдин проявил героизм: спас двух человек от утопления в море, сообщает Tourdom.

Анатолий Раскильдин использовал бутылки для спасения тонувших в море туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Во время возвращения с экскурсии, он увидел, как двоих местных жителей уносит течение. Не раздумывая, Анатолий надел гидрокостюм, взял две пустые бутылки из-под воды и поплыл к тонущим.

Он помог женщине, которая уже ослабела, а затем и мужчине, который находился в 20 метрах от берега. Благодаря смекалке и умению плавать, Анатолий спас обоих.

Местные жители рассказали, что в этом районе часто бывают опасные отбойные течения, которые могут унести далеко от берега.

Анатолий подчеркнул, что не считает себя героем, просто делал то, что нужно было сделать.

Уточнения

Гидрокостю́м — это специальная одежда, предназначенная для дайвинга, подводной охоты, водолазных работ, сёрфинга, виндсёрфинга, кайтсёрфинга, фридайвинга и других водных видов спорта.
 

Экску́рсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение) — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

Отбойное течение тягун, разрывное течение, также отбойная волна — один из видов морских прибрежных течений, направленный под прямым углом от берега к морю. Образуется в ходе отлива, когда прилившаяся вода начинает отходить (с разной скоростью) обратно в море. Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных морей с пологим, низинным берегом, который обрамляют песчаные косы, мели и островки (Азовское море, Мексиканский залив и др.) В данном случае во время отлива вода не может постепенно вернуться в открытое море из-за сдерживающей её песчаной косы. Давление воды на узкий пролив, соединяющий лиман с морем, резко нарастает. В этом месте образуется быстрина, по которой вода устремляется обратно в море с большой скоростью (до 2,5-3,0 м/сек), образуя течение.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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