Семья отсудила у туроператора 20 тысяч рублей за строительную пыль в бассейне

Семья подала в суд на туроператора за строительную пыль в бассейне

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семья из Хабаровска купила тур в Шарм-эль-Шейх на две недели за 440 тыс. рублей. По приезде они столкнулись с рядом проблем: бассейн был грязным из-за ремонта, ресторан был закрыт, а в альтернативном ресторане не было детского стола.

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Несмотря на неудобства, семья не отказалась от тура и вернулась домой, после чего подала в суд на туроператора, требуя вернуть часть стоимости тура и компенсацию морального вреда, сообщает Tourdom.

Суд отклонил требование о возврате денег, так как информация о закрытии ресторана была на сайте туроператора, а сами туристы не отказались от предложенных альтернатив.

Однако суд удовлетворил часть иска о компенсации морального вреда, так как туроператор не предупредил семью о ремонте возле бассейна.

Суд также обязал туроператора выплатить штраф за недобровольное удовлетворение претензий семьи.

Семья подала апелляцию, но решение суда осталось в силе.

Уточнения

Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.



Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

