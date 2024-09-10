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Спрос на неморские осенние туры по России вырос в два раза: лидируют Подмосковье и Алтай

Подмосковье и Байкал: где провести осенние выходные в России
1:34
Туризм

Всё больше туристов в 2024 году предпочитают осенние путешествия в живописные уголки России, отказываясь от традиционного пляжного отдыха.

Подмосковье и Байкал: где провести осенние выходные в России
Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, PDM

По данным туроператора "АЛЕАН", спрос на туры к неморским направлениям для наслаждения золотой осенью вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Наибольший интерес вызывают Подмосковье, которое занимает 46% бронирований, Республика Алтай — 15%, Карелия — 11%, Золотое кольцо — 10%, Адыгея — 5%, а также Карачаево-Черкесия, Байкал и Башкирия, на которые приходится от 2 до 4% запросов.

В Подмосковье стоимость выходного тура на двоих стартует от 20 тыс. рублей, в то время как поездка в Горный Алтай обойдётся минимум в 66 тыс. рублей, а в Адыгею — от 77 тыс. рублей (без учёта дороги). Среди городов Золотого кольца особой популярностью осенью пользуется Плес, где отдых на двоих на выходные будет стоить от 34 тыс. рублей. Тур в Карачаево-Черкесию предлагается по цене от 45 тыс. рублей, в Карелию — от 31,9 тыс. рублей, а путешествие на Байкал — от 69,8 тыс. рублей (без дороги). Национальные парки Башкирии тоже привлекают внимание туристов, и стоимость туров туда начинается от 53 тыс. рублей.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.

Алтайские горы или Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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