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Власти Бали рассматривают введение запрета на строительство новых отелей и клубов для сокращения числа туристов

Губернатор Бали предложил жёсткие меры против некультурных туристов
1:16
Туризм

Власти Индонезии планируют сократить количество туристов на Бали путём запрета строительства новых отелей, ночных клубов и вилл на юге острова, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал NewsID.

Губернатор Бали предложил жёсткие меры против некультурных туристов
Фото: flickr.com by Simon_sees, CC BY-SA 2.0

Согласно источнику, таким образом власти хотят контролировать поток отдыхающих и улучшить качество отдыха на острове. Мораторий планируется ввести на два года, с возможностью продления до десяти лет, если это окажется эффективным.

Временный губернатор Бали Санг Маде Махендра Джая выразил недовольство поведением некоторых туристов, которые, по его словам, злоупотребляют доступностью алкоголя и нарушают нормы поведения.

Он также подчеркнул необходимость ужесточения штрафов или даже применения тюремных сроков для тех иностранцев, которые отказываются оплачивать туристический сбор.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно добавил, что решение пока не окончательное и находится в процессе обсуждения.

Тем временем российские туроператоры ожидают скорого возобновления авиарейсов на Бали, так как экзотические направления, такие как этот остров, остаются популярными среди опытных путешественников.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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