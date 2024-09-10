Стюардессы рассказали, как неправильное использование кнопки вызова мешает их работе на рейсах

Стюардессы рассказали, что их больше всего раздражает во время полётов

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые пассажиры, садясь в самолёт, забывают об элементарных правилах поведения, что может сильно раздражать бортпроводников.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Одной из основных причин недовольства стюардесс является частое и необоснованное использование кнопки вызова. Стюардесса Джойс Ван Окен в интервью порталу The Sun пожаловалась, что пассажиры зачастую нажимают на эту кнопку даже тогда, когда экипаж должен находиться на своих местах из-за сигнала "пристегните ремни".

Ещё одной распространённой проблемой является нажатие кнопки вызова, когда стюардесса уже находится неподалёку и обслуживает других пассажиров. Джей Роберт, также работающая стюардессой, отмечает, что такое поведение вызывает стресс, так как на борту обычно всего несколько членов экипажа, а пассажиров гораздо больше. Не все запросы могут быть обработаны моментально, и туристам стоит проявлять терпение.

Особое недовольство вызывает использование кнопки вызова в ночное время, особенно на ночных рейсах. Стюардесса из Air New Zealand Лиам Уокер рассказала, как пассажиры могут нажимать на кнопку в 3 часа ночи, тем самым пробуждая полсалона и вызывая раздражение у экипажа.

Дополнительно, к раздражающим ситуациям относится игра детей с кнопкой вызова, когда ложные сигналы отвлекают стюардесс от выполнения их основных обязанностей.

Бортпроводники также отмечают, что особенно неприятны частые вызовы до взлёта, когда их внимание должно быть сосредоточено на подготовке к полёту.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).



Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

