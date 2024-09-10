Турецкая кухня: 5 самых шокирующих блюд, от которых стоит держаться подальше

Опасные блюда Турции: что не стоит пробовать туристам

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция — одно из популярнейших направлений для туристов, привлекающее своими пляжами, богатой историей и, конечно же, кухней. Однако, далеко не все национальные блюда придутся по вкусу иностранцам. Некоторые из них не только могут шокировать своим внешним видом и вкусом, но и потенциально представляют опасность для здоровья. Мы составили список таких блюд, которые советуем избегать во время путешествия в эту солнечную страну. Продюсер и режиссер популярного канала о путешествиях Алена Никольская рассказала порталу WomanHit. ru от каких блюд лучше отказаться неопытным путешественникам.

Фото: commons.wikimedia.org by Jwslubbock, CC BY-SA 4.0

Одним из блюд, которое точно вызовет смешанные чувства, является келле-пача. Это традиционный суп из бараньей головы, напоминающий горячий холодец. Для жирности в него добавляют сливочное масло и иногда томатную пасту. Запах блюда и его маслянистость делают его неприемлемым для большинства туристов, не привыкших к подобной пище.

Кузу келле — блюдо из копченой бараньей головы. Турецкие повара запекают или коптят голову барана целиком, вместе с мозгами и другими внутренностями. Желающим попробовать это блюдо предстоит извлечь его содержимое самостоятельно, что может шокировать неподготовленного путешественника.

Желудки жвачных животных, которые широко используются в турецкой кухне, также вызывают сомнительные эмоции у туристов. Как и в случае с предыдущими блюдами, запах и внешний вид этих блюд отпугивают многих гостей страны, хотя местные жители их обожают.

Особо стоит упомянуть ширдан — фаршированные бараньи желудки. Турки отваривают желудки с начинкой из риса и мяса, затем подают вместе с бульоном. Это еще одно блюдо, которое больше подойдет для гастрономических смельчаков.

Не менее удивительным станет десерт с необычным названием "Пальчики визиря". Внешне напоминающие настоящие пальцы, эти печенья выглядят весьма устрашающе, однако вкус у них, по заверению нашего эксперта, гораздо приятнее, чем внешний вид. По легенде, визирь, разозлив султана своими жестикуляциями, был наказан отрубленными пальцами, в честь которых и назван этот популярный десерт.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

