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На Сахалине гид спас местных жителей, которых уносило в море течением

На Сахалине гид спас утопающих с помощью пятилитровых бутылок
0:57
Туризм

Гид сахалинской туристической компании спас 2-х человек, которых начало уносить в море, с помощью пятилитровых бутылок. Об этом сообщает АСТВ.

На Сахалине гид спас утопающих с помощью пятилитровых бутылок
Фото: freepik.com by photogenia, PDM

Инцидент произошёл в конце августа, однако о нём стало известно только сейчас. Гид Анатолий Раскильдин возвращался с экскурсии с группой морских туристов. Неожиданно возле села Яблочное на дорогу выбежал мужчина и закричал: "Помогите, там люди тонут!". 

Анатолий Раскильдин надел гидрокостюм и взял 2 пустые пятилитровые бутылки. Он доплыл до женщины и мужчины, а затем протянул им по бутылке и помог добраться до берега. Как выяснилось позднее, инцидент произошёл из-за сильного течения. Издание отметило, что в море у села Яблочное довольно часто бывают тягуны.

Ранее Pravda.Ru писала, что туриста на самодельном плоту унесло в море.

 

Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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