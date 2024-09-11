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Сокровища древней Персии: 4 места, которые стоит увидеть в Иране

Начинаем знакомство с Ираном: от древних руин до живописных парков
2:25
Туризм

Иран — страна с богатой историей и древней культурой, которая привлекает путешественников со всего мира. Здесь можно найти множество интересных достопримечательностей, архитектурных шедевров и природных достопримечательностей. Давайте рассмотрим, что особенно стоит посмотреть в Иране.

Начинаем знакомство с Ираном: от древних руин до живописных парков
Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери, CC BY 3.0

Исфахан

Исфахан по праву считается одним из самых красивых городов Ирана. Его часто называют "половиной мира" за потрясающую архитектуру и множество исторических памятников. Главные достопримечательности — площадь Нагш-э Джахан, мечеть Шаха, мост Хаджу и роскошный дворец Али Гапу. Эти объекты поражают своим великолепием и считаются вершиной персидского искусства.

Персеполис

Древняя столица Персидской империи Персеполис является одним из главных археологических объектов Ирана. Величественные руины дворцов, колонн и скульптур позволяют прикоснуться к истории великой цивилизации. Особенно впечатляет Ворота всех наций, Дворец Дария и Тронный зал Ксеркса. Этот объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шираз

Шираз известен как "город поэтов, роз и виноградников". Здесь можно посетить гробницу великого поэта Хафиза, полюбоваться на розовые сады, прогуляться по базару и продегустировать превосходные иранские вина. Среди архитектурных жемчужин города — мечеть Насир аль-Мульк с неповторимыми витражами и дворец Кавам.

Национальные парки

Иран богат живописными природными ландшафтами, которые стоит обязательно увидеть. Национальный парк Таром с его горными вершинами, ледниками и чистейшими водоемами является любимым местом для туристов-экстремалов. Не менее впечатляющ Национальный парк Кухранг с его каньонами, водопадами и уникальной флорой и фауной.

Эти лишь некоторые жемчужины Ирана, которые непременно стоит посетить. Каждый город и регион этой удивительной страны хранит свои собственные исторические и культурные сокровища, ожидающие своих гостей. Иран — это место, где можно не только увидеть архитектурные шедевры, но и погрузиться в атмосферу Востока, прикоснуться к древней истории и насладиться красотой природы.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране. На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским заливами Индийского океана

Зачем ехать в Иран? Тегеран и его достопримечательности
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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