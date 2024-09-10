Лисица из национального парка в Приморье удивила посетителей необычными вкусовыми предпочтениями

Лису из нацпарка "Земля леопарда" застали со змеёй в зубах

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Живущая в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае лисица удивила посетителей своими вкусовыми предпочтениями: в её рационе оказались не только грызуны, зайцы и рыба, сообщает vostokmedia.com.

Фото: flickr.com by Доминико Сальваньин, CC BY 2.0

В дирекции парка рассказали, что дикое животное также любит полакомиться червями и насекомыми. Более крупной добычей плутовки становятся птицы и рептилии - на одном из фото парка хищница несёт в зубах змею.

Кроме того, лисица не прочь отведать ягод, отметили в администрации.

Уточнения

«Земля́ леопа́рда» — национальный парк, созданный в Приморском крае 5 апреля 2012 года с главной целью — сохранить и восстановить популяцию самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда, численность которой в России составляет сейчас всего 129 особей. На сегодняшний день более половины из них живёт на «Земле леопарда». Кроме того, здесь обитает и другая кошка, занесённая в Красную книгу — амурский тигр.



Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных. Общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовые. Только 10 видов этой группы относят к роду собственно лисиц (лат. Vulpes). Наиболее известный и распространённый представитель — обыкновенная лисица (Vulpes vulpes).



Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана. Некоторые змеи ядовиты, но неядовитые представлены бóльшим количеством видов. Ядовитые пользуются ядом в первую очередь для охоты (чтобы убить жертву), а не для самозащиты. Яд некоторых видов достаточно силён, чтобы убить человека. Неядовитые змеи либо заглатывают добычу живьём (ужи), либо предварительно убивают (удушают) её (полозы, удавы). Самые крупные известные змеи из ныне живущих на Земле — сетчатый питон и водяной удав анаконда. Длина самых мелких змей из ныне живущих — Leptotyphlops carlae — не превышает 10 сантиметров. Размер большинства змей не превышает одного метра.



Пресмыка́ющиеся или репти́лии (лат. Reptilia), — традиционно выделяемый класс преимущественно наземных позвоночных животных из клады амниот, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых. Пресмыкающиеся являются парафилетической группой, так как дали начало птицам, но не включают их самих. В качестве монофилетической альтернативы класса выделяется клада завропсид, или рептилий в пересмотренном составе, в которую включают представителей традиционного класса пресмыкающихся (кроме зверообразных) и птиц.

