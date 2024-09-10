Жительница Приморья рассказала о скрытых уловках египетских продавцов

Туристка раскрыла секреты экономии в Египте

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы собираетесь на отдых в Египет, стоит заранее подготовиться: лучше обменять рубли на доллары, причём желательно выбрать купюры, выпущенные после 2009 года. Об этом предупредила жительница Приморского края Наталия, которая недавно вернулась из Египта. Она поделилась важными советами, которые могут помочь туристам сэкономить и избежать ненужных расходов.

Фото: panoramio.com by Андрей Бобровский, CC BY 3.0

Первое, что стоит сделать по прилёту — это обменять доллары на местные египетские фунты. Наталия рассказала, что цены в местной валюте могут быть значительно ниже, особенно если совершать покупки в небольших магазинчиках около отеля. Кстати, некоторые из них предлагают обмен валют прямо на месте, хотя это и не совсем легально. Туристка рекомендует заранее уточнять курс, чтобы не переплатить.

Экскурсии, морские прогулки и другие виды отдыха также стоит бронировать заранее через интернет. Наталия подчеркнула, что многие предложения гораздо выгоднее найти онлайн, а общение с продавцами услуг в Египте легко организовать через мессенджеры на русском языке. Это удобно и позволяет заранее оговорить все детали.

Наталия также поделилась своим опытом посещения местных спа-салонов. Туристка попала в неприятную ситуацию: ей пришлось заплатить почти в два раза больше, чем её соседям по отдыху. Она уверена, что это произошло из-за отсутствия предварительных договорённостей и внимательности.

Ещё один лайфхак: отправляйтесь за покупками только тогда, когда ваша кожа уже немного загорела. Дело в том, что местные продавцы часто пытаются поднять цены для туристов с бледной кожей, так как считают их новичками, не разбирающимися в местных ценах, сообщает "ФедералПресс".

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. На севере территория страны омывается водами Средиземного моря, на востоке — Красным морем, при этом оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала.

