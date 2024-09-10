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Египетские курорты готовятся к наплыву россиян: зимой ожидается рост чартерных рейсов

Зимний отдых на Красном море: Египет готовится принять больше россиян
Туризм

Российские туроператоры активно расширяют свои программы на зимний сезон в Египте, учитывая высокий спрос среди туристов.

Зимний отдых на Красном море: Египет готовится принять больше россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Mohamed kamal 1984, CC BY-SA 4.0

В Египте отметили значительное увеличение количества российских рейсов в Хургаду — за первые восемь месяцев 2024 года число российских туристов достигло 380 тысяч, что вывело их на второе место по числу прибытий, уступив только немцам.

По данным Палаты туристических компаний Египта, увеличивается количество чартерных рейсов на курорты Красного моря, в частности в Шарм-эль-Шейх, и Хургаду. Туроператоры из России уже подтвердили, что с зимнего сезона количество вылетов увеличится, а число городов отправления вырастет с 7 до 12.

По словам представителя одной из крупных туристических компаний Саида Аль-Джабри, российские туроператоры уже уведомили своих партнёров о планах расширить чартерные программы в ответ на растущий интерес россиян к зимнему отдыху на Красном море.

Только за один день международный аэропорт Хургады принял 91 регулярный и чартерный рейс из европейских и российских городов, доставив на курорты около 14 тысяч туристов разных национальностей.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. На севере территория страны омывается водами Средиземного моря, на востоке — Красным морем, при этом оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала.

Хурга́да (также Эль-Хардага, араб. الغردقة‎ — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира.

Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров губернаторства Южный Синай.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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