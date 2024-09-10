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Минэкономразвития РФ рассматривает Египет для включения в программу электронных виз

Россия изучает возможность включения Египта в программу электронных виз
0:39
Туризм

Российские власти планируют расширить список стран, граждане которых смогут получать электронные визы для въезда в Россию. Одной из стран, рассматриваемых для добавления, является Египет.

Россия изучает возможность включения Египта в программу электронных виз
Фото: Openverse by S J Pinkney, CC BY 2.0

Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни.

Он отметил, что Египет уже находится в списке рассматриваемых государств, и в ближайшее время могут быть приняты конкретные шаги в этом направлении.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Визовая политика России находится в управлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, для въезда на территорию Российской Федерации гражданам большинства государств требуется заблаговременное получение визы в дипломатических представительствах и консульствах России. Но гражданам определённых стран виза для въезда в Россию не требуется.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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