В Сочи ожидается сильная жара — гостям и жителям города рекомендуют принять меры предосторожности

В Сочи прогнозируют сильную жару 11 сентября

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Днём и вечером 11 сентября в Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет плюс 36-37 градусов Цельсия. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Местным жителям и туристам порекомендовали при выходе на улицу принять необходимые меры предосторожности. Кроме того, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы посоветовали отказаться от прогулок.

"Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выходов на улицу. При необходимости выйти — надевать головной убор, иметь при себе медикаменты. По возможности чаще принимать водные процедуры", — сказано в сообщении.

При этом не рекомендуется употреблять алкоголь и купаться в водоёмах в нетрезвом виде.

Ранее Pravda.Ru писала, что сочинский парк развлечений "Ривьера" полностью преобразится.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

