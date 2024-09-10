Турция в 2024 году: Эрдоган поделился итогами туристического сезона и планами

Эрдоган рассказал о достижениях Турции в туристическом секторе в 2024 году

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эрдоган поделился информацией о текущем туристическом сезоне в Турции. Президент заявил, что, несмотря на "горячие конфликты" в регионе, туристический поток сохраняется на высоком уровне.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

"В этом году Турция уже приняла 35 миллионов туристов за семь месяцев. В прошлом году Стамбул посетили 17,37 миллиона туристов. В целом, за прошлый год наша страна обслужила 56,7 миллиона путешественников со всего света. Наша цель на текущий год — 60 миллионов туристов и доход в 60 миллиардов долларов от туризма. Несмотря на сложную обстановку в регионе, мы уверены, что сможем достичь поставленных задач в сфере туризма в 2024 году", — отметил Эрдоган на пресс-конференции после заседания правительства.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что в 2023 году Турцию посетили более 56 миллионов туристов, среди которых граждане России составили наибольшую группу — 6,3 миллиона.