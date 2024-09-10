Немецкие пограничники усилят проверки туристов с 16 сентября: новые меры продлятся шесть месяцев

С 16 сентября Германия возобновит паспортный контроль на своих внешних границах. Официальное заявление по этому поводу сделала министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
Новые меры будут действовать в течение шести месяцев и направлены на усиление безопасности. Власти объясняют необходимость этих шагов ростом угрозы незаконной миграции, а также терроризма и трансграничной преступности.
Это не первый случай усиленного контроля на границах в этом году — аналогичные меры применялись летом во время проведения чемпионата Европы по футболу. Тогда немецкие пограничники продемонстрировали достаточно строгий подход, что заметно отличалось от практик в других странах. Например, у российского футбольного болельщика аннулировали шенгенскую визу, выданную Испанией, так как она была однократной.
В свете последних событий и ужесточения политики Германии по отношению к гражданам России, российским туристам рекомендуется избегать маршрутов через ФРГ в ближайшие полгода без особой необходимости.
Сейчас получить визу для въезда в Германию можно только в случае личного приглашения от родственников, и даже тогда процесс не всегда проходит гладко.
Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.
Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
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